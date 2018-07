Hevige branden rukken op tot in Athene 24 juli 2018

Een hittegolf en de daarmee gepaard gaande droogte hebben geleid tot hevige bosbranden in Griekenland. Drie hevige brandhaarden teisteren gebieden ten oosten, zuiden en westen van Athene. De Griekse overheid kondigde de noodtoestand af voor het hele gebied. Brandweermannen proberen het vuur onder controle te houden met blusvliegtuigen en tientallen bluswagens. Intussen slaan lokale bewoners en toeristen op de vlucht. Er zou alvast sprake zijn van 5 doden en 25 gewonden, volgens een fotograaf van het Franse nieuwsagentschap AFP en de hulpdiensten. In de buurt zouden ook een aantal Belgische toeristen op een strand wachten op evacuatie met een boot, meldt VRT. (ND)