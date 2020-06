Exclusief voor abonnees Heupprobleem kost De Plus Tour, dan maar naar Giro 18 juni 2020

Laurens De Plus (24) maakt dit jaar geen deel uit van de achtkoppige ploeg van Jumbo-Visma voor de Ronde van Frankrijk. De Plus sukkelt met een ontsteking op de heup. Hij heeft drie weken niet getraind en het is niet zeker dat hij snel de training mag hervatten. De Plus weet daarover vandaag meer, na een consultatie met zijn osteopaat.

