Heupbreuk kost Bart De Clercq Tour

Bart De Clercq heeft het nieuwe jaar ingezet met een tegenslag van formaat. De 31-jarige Oost-Vlaming kwam gisteren in Vloesberg zwaar ten val op training met zijn partner Sofie De Vuyst . De Clercq liep daarbij een subcapitale heupbreuk op en werd gisteravond nog door dokter Toon Claes in het AZ Sint-Elisabeth in Herentals geopereerd. "Het was een zware breuk, die de plaatsing van schroeven in het dijbeen vereiste", verduidelijkt Joost De Maeseneer, dokter van De Clercqs nieuwe team Wanty-Groupe Gobert. "Moeilijk in te schatten hoeveel tijd zijn revalidatie in beslag zal nemen. In principe zal Bart pas over een zestal weken licht de training kunnen hervatten. Over zijn terugkeer in competitie spreken we in termen van maanden." Ploegleider Hilaire Van der Schueren ziet de bui al hangen. "Ik vrees dat hij de Tour niet haalt." Het zit het gezin De Clercq-De Vuyst echt niet mee. Op 20 juni van vorig jaar crashte Sofie zwaar met haar tijdritfiets, waarna haar een lang herstelproces wachtte. Ondertussen zit ze wel opnieuw in de goeie 'flow'. De Vuyst zal op 24 februari in de Omloop haar comeback maken. (JDK/FHN)

