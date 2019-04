Exclusief voor abonnees Heuls neemt 3de gymnaste mee naar EK 06 april 2019

00u00 0

Na een selectietest gisteren besloot trainster Marjorie Heuls om nog een derde gymnaste mee te nemen naar het EK artistieke gymnastiek, dat op 10 april in het Poolse Szczecin begint. De 15-jarige Jade Vansteenkiste mag net als haar leeftijdsgenote Fien Enghels haar EK-debuut maken bij de senioren. Maellysse Brassart (17) was er vorig jaar al bij in Glasgow en werd zevende op de balk. Bij de vrouwen moest Axelle Klinckaert, vorig jaar goed voor brons aan de grond, afzeggen met gescheurde knieligamenten, terwijl Nina Derwael, titelverdedigster aan de brug, besloot om te passen voor het EK. Zij wil zich helemaal toeleggen op haar trainingen voor het WK in oktober in Stuttgart. (VH)