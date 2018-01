Hetzelfde, maar dan anders 26 januari 2018

Alles komt terug, ook "Uw sociale zekerheid". Exact dezelfde slogan als degene die N-VA gisteren lanceerde op een pamflet van voorzitter Bart De Wever, pronkte 23 jaar geleden al boven het hoofd van sp.a-boegbeeld Louis Tobback. Het was dankzij die campagne uit 1995 dat Tobback de toenmalige SP uit het Agusta-moeras trok en zijn partij behoedde van een electorale nederlaag. N-VA die haar pijlen richt op de sociale zekerheid en De Wever voorstelt als de behoeder voor onze sociale zekerheid? "Bring it on", zegt sp.a-voorzitter John Crombez. "N-VA heeft voor de eerste keer op alle niveaus de touwtjes in handen, maar er is nog nooit zoveel sociale zekerheid afgenomen. Wij willen dat opbouwen." Bij N-VA klinkt dat ze niet alleen op dit thema zullen spelen tijdens de campagne. "Maar naast veiligheid en identiteit is het sociaal-economische verhaal een belangrijke pijler." (IVDE)

