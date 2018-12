Hete kerst in Australië tot 47° 26 december 2018

00u00 0

Roodverbrande lijven, laag uitgesneden badpakken, zonnebrillen en... kerstmutsen. Dat is de dresscode voor deze toeristen op het beroemde Bondi Beach in het Australische Sydney. Het is er puffen aan de feesttafel, met temperaturen tot meer dan 30 graden in grote delen van het land. In sommige regio's is het tot 12 graden warmer dan gemiddeld in december. Maar het kookpunt wordt bereikt in Fitzroy Crossing, in het westen: daar wordt een maximumtemperatuur van 47 graden voorspeld de komende dagen.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN