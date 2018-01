Het zinkend schip 19 januari 2018

Ze had zich gewoon uit de politiek kunnen terugtrekken, misnoegd en gedegouteerd door de split van Samen. Niemand die het haar kwalijk had genomen. Maar dat deed ze niet. Jinnih Beels, de voormalige politievrouw, gaat als onafhankelijke kandidaat-burgemeester de socialistische lijst in Antwerpen trekken. Daar is, naast twee eetlepels electorale kansberekening, een stevige dosis moed voor nodig. Heldenmoed zelfs, in het huidige klimaat. Niet alleen van mevrouw Beels. Ook van John Crombez, de meest nederige voorzitter in de geschiedenis van het Vlaamse socialisme. Iemand die zich niet openlijk tot het socialisme bekent toch je lijst laten trekken in een stad waar je vele tientallen jaren de onbetwiste protagonist bent geweest maar vandaag nog slechts een figurant: faut le faire. Meer dan van wanhoop getuigt dat van realiteitszin. Beels als vaag-socialistisch boegbeeld: 'Jinnih' roept anno 2018 herinneringen op aan 'Patrick' in 2006, min het ego.

