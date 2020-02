Exclusief voor abonnees Het zijn brede schouders die het Ros Beiaard kunnen dragen 17 februari 2020

Terwijl storm Dennis gisterenochtend over het land raasde, hebben de pijnders van Dendermonde in hun loods en daarbuiten een training gehouden. En het was meteen kreunen, zuchten en puffen voor de mannen die op 24 mei het Ros Beiaard door de straten zullen dragen tijdens de ommegang. Omdat het paard zelf nog even op stal blijft, repeteerden ze met een op maat gemaakte houten structuur. Die weegt ruimt 800 kilogram, ongeveer evenveel als het Ros Beiaard zelf. Het gewicht van de Vier Heemskinderen werd gesimuleerd met zandzakken. Om de bijna 100 kilo per schouderpaar te kunnen torsen, kregen de pijnders gloednieuwe schouderriemen aangemeten - samen met stralend witte sneakers. De komende weken staan nog verschillende trainingen ingepland.

