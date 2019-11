Exclusief voor abonnees Het zal veel kosten 12 november 2019

De N-VA kiezers vragen zich af wat het ons Vlamingen gaat kosten indien rood-groen aan de macht zou komen, zo blijkt uit Dialoog van vrijdag. Maar wie er ook eerste minister wordt, het zal ons altijd veel kosten en dit hebben wij met zijn allen te danken aan onze politici. Zij die een gat in de begroting hebben achtergelaten van 11 miljard op federaal vlak en op het Vlaamse niveau 600 miljoen euro rusten nu, met een aanzienlijke vergoeding, in Europa. N-VA is hier mee verantwoordelijk voor. Hoe ze het gat van 11 miljard willen dichtfietsen, heb ik nog niet van hen gehoord. Ik heb al een klein vermoeden: wij arbeiders, bedienden, zelfstandigen en gepensioneerden zullen het gelag betalen.

Eric Nathon, Evergem