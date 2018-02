Het wordt zonnig maar ijskoud: -7° 03 februari 2018

00u00 0

Na het zachte en donkere weer dat we al de hele winter hebben gekregen, wordt het de komende dagen zonnig... maar ook bar koud. In het binnenland kan het 's nachts in Limburg tot -7 graden vriezen, op de Hoge Venen mogelijk zelfs tot -12 graden. Ook overdag klimmen de temperaturen amper boven het vriespunt. Pas eind volgende week zou het opnieuw iets warmer worden.