Het wordt een gereanimeerde Deutschland Tour

'Ein Neubeginn'. Een nieuwe start. De herrezen Ronde van Duitsland wacht een gigantische uitdaging: zijn volk opnieuw verzoenen met de koers. Een sport die het tien jaar geleden heeft uitgespuwd na de talrijke dopingschandalen.

18 juli 2007. In de Tour de France lekt het nieuws dat Patrik Sinkewitz bij een controle buiten competitie positief testte op testosteron. Voor de Duitse televisiezenders ARD en ZDF is de maat vol. Alle dopingschandalen spuugzat, leggen ze de live-verslaggeving stil en pakken ze hun koffers. Een jaar eerder had Operaçion Puerto, de Spaanse bloeddopingzaak rond dokter Fuentes, al de kop van troetelkind Ullrich gekost. Met 'der Jan' vielen ook de andere dominostenen: Dietz, Henn, Bölts, Aldag, Zabel.

"De Tour en doping, wielersport en georganiseerde misdaad: dat en niets anders zullen drie weken lang onze onderwerpen zijn", had de Berliner Zeitung bij de start van de Tour 2007 de toon gezet in zijn dagelijkse column 'Die Spritztour', 'De Spuittour' dus.

Visionair. Want los geht's, na Sinkewitz. De bloeddoping van Vino. De testosteron van Moreni, het whereabouts-gesjoemel van Rasmussen, de epo van Mayo. In 2008 snoepen Beltran, Dueñas, Ricco, Fofonov, Piepoli en Kohl van de Cera-pot en delven na Ullrich en Telekom/T-Mobile ook Schumacher en de tweede Duitse topploeg Gerolsteiner hun graf. In oktober 2008 trekt ARD-baas Fritz Raff er helemaal de stekker uit. "Voortaan blijven we thuis. Wegens nul interesse."

Letterlijk te nemen, dat laatste. Met de media haken namelijk ook fans en sponsors af. De indrukwekkende tv-audiëntie van het gouden Ullrich/ Zabel-tijdperk - 7,5 miljoen kijkers, met pieken tot 10 miljoen - zakt gaandeweg terug tot 1,5 miljoen. Max! "Niet eens zó slecht, als je ziet uit welk diep dal we komen gekropen", vindt Marcel Kittel. Hij en de andere nieuwe boegbeelden André Greipel en Tony Martin kunnen niet verhinderen dat na 2008 niet één Duitse rittenkoers op de internationale kalender nog overleeft. Ronde van Duitsland, Ronde van Nedersaksen, Ronde van Hessen, Ronde van Rijnland-Palts, later ook Ronde van Saksen en Ronde van Beieren: stuk voor stuk 'Schluss damit'. Enkele eendagswedstrijden en criteriums houden wel stand, ternauwernood. Maar het geeft aan waar het Duitse wielrennen zich het voorbije decennium ergens bevond: compleet aan de grond.

Ontwaakt uit diepe slaap

Er restte de 'Neue Radszene' weinig keuze. Presteren. Een heldenstatus creëren, die Duitsland weer met de wielersport kon verzoenen. Dat lukte. 48 ritzeges sprokkelden Greipel, Kittel en Martin samen in de drie grote ronden. ARD ontwaakte uit een diepe slaap. Trof in 2015 een deal met Amaury Sport Organisation (ASO) over de uitzendrechten van de Ronde van Frankrijk en sloot weer aan. Tegelijk kwam met Alpecin een nieuwe Duitse sponsor het WorldTourpeloton ingerold. Vorig jaar klom ook BORA, met de steun van hansgrohe, op tot het allerhoogste statuut, vertrok de Tour na twaalf jaar eindelijk nog eens op Duits grondgebied (Düsseldorf) en... werd de Deutschland Tour nieuw leven ingeblazen. 'Die Wiederbelebung', wordt het algemeen benoemd. Vrij vertaald: de reanimatie.

"Een proces van lange adem", nuanceren Greipel en Kittel. "We zijn op het goeie pad. Maar het loopt steil en moeizaam bergop. Logisch. De mensen zijn diep in het hart getroffen. Ze blijven twijfelen. Observeren, wachten, kijken wat er verder gebeurt. Een mentaliteit die je niet verandert van de ene op de andere dag. Duitsland en wielrennen is een eeuwig gevecht. Deze sport zal zich altijd moeten blijven verantwoorden voor haar onfrisse verleden."

De Grote Tourrevanche

Het klopt inderdaad dat niet heel het land plots overstag gaat. Sponsors werven blijft een ingewikkelde missie. Drijvende krachten achter 'Deine Tour - 1 profrace, 100 andere activiteiten', een groots wielerfeest voor jong en oud, zowel competitie- als vrijetijdsfietser - zijn dan ook ASO en de Anschutz Entertainment Group, sport- en muziekevenementenbureau uit LA, Californië. Een Frans-Amerikaanse alliantie. Van een echte Deutschland-Rundfahrt is trouwens geen sprake. Hooguit een Südwest-Rundfahrt. Koblenz-Stuttgart in vier etappes. Tien jaar geleden waren het er nog acht. Maar laten we het positief bekijken. 'Deutschlands einziges Etappenrennen der Männer-Elite' - Duitslands enige rittenkoers voor eliterenners - zit voor de volgende tien jaar safe. Krijgt (inter)nationale tv-coverage via ARD, ZDF, de belangrijkste radiozenders en Eurosport.

Liefst vijftien van de in totaal 28 Duitse WorldTour-renners komen aan de start - jawel, er is ook nog zoiets als de Vuelta. En vooral: editie 33 gaat met blikvangers Geraint Thomas, Tom Dumoulin en Romain Bardet, nummers één, twee en zes in Parijs, de geschiedenis in als 'De Grote Tourrevanche'. "Dit wordt een mijlpaal voor de wederopstanding en groei van het Duitse wielrennen", begrijpt ASO-ceo Yann Le Moënner.

