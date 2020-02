Exclusief voor abonnees Het wordt drummen op Franse skipistes 20 februari 2020

00u00 0

Voor wie volgende week een skivakantie in Frankrijk heeft gepland, wordt het drummen op de latten. De meeste Fransen hebben immers ook krokusvakantie, net zoals een deel van de Duitsers en de Nederlanders. "Eén op de twee Belgische skifanaten verkiest de Franse Alpen, boven Oostenrijk en Zwitserland", weet Piet Demeyere van touroperator TUI. "En ook de Fransen blijven traditioneel massaal in eigen land. Zij alleen al kunnen er alle accommodaties vullen." Alle hotels in de Franse skigebieden zijn dan ook al lang volzet. "Door de kleinere beschikbaarheid konden we er zelf 13 procent minder klanten onderbrengen dan vorig jaar."

