Het wordt 'de Koers naar de Regen' HET WEER 10 maart 2018

Niets om vrolijk van te worden, die weersvoorspellingen voor het slotweekend van Parijs-Nice. De 'Koers naar de Zon' wordt in zijn eindfase omgetoverd tot de 'Koers naar de Regen'. Vandaag kan tijdens de koninginnenrit 7 tot 12 millimeter neerslag vallen. Boven in skistation Valdeblore-La Colmiane, finish van de zevende etappe, is bij een temperatuur van 2 graden zelfs sneeuw mogelijk. Na de middag zouden de kansen op nattigheid wel gevoelig afnemen. Zondag dreigt de wedstrijd helemaal te verzuipen. In Nice klimt het kwik wel naar 14 graden, maar met 20 à 23 millimeter regen en een matige (noord)oostenwind wordt het nóg ongezelliger. (JDK)