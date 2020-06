Exclusief voor abonnees Het WK in Aigle-Martigny Column | Wuyts 20 juni 2020

00u00 0

Opluchting alom in de Zwitserse Alpen. Zonder een tweede viraal offensief gaat het WK op de weg in Zwitserland door zoals voorzien. Dat werd donderdagavond aan een kransje genodigden duidelijk gemaakt. Grégory Devaux, voorzitter van het organisatiecomité en plaatsvervangend burgemeester in Aigle, ontving thuis veertig stakeholders. Onder hen de UCI-bonzen Peter en Amina Van den Abeele, een reeks sponsoren, gewezen olympisch kampioen Pascal Richard en vooral tal van invloedrijke politici. Alain Berset, één van de zeven leden van de Zwitserse Bondsraad - het hoogste machtsorgaan - bracht de verlossende boodschap. De federale overheid zal het gat in de WK-begroting dichtrijden. Het tekort bedroeg - ondanks een reeks harde ontkenningen vooraf - 1,8 miljoen Zwitserse franken. Met de steun van de kantons Vaud en Valais wil de regering die put nu dempen. Berset, die met zijn daadkrachtig optreden Zwitserland door de eerste coronamaanden loodste, is een man met gezag en een getalenteerd redenaar. "Aigle-Martigny is een symbooldossier. Het WK wordt het eerste topevenement na de crisis. We beschouwen het als hét signaal van de heropleving." Interpreteer dat ook als: Zwitserland en het Alpenknooppunt Martigny kunnen een toeristisch zetje gebruiken. Haal ze weer binnen, die buitenlanders. De Zwitserse nood is niet zo groot als de onze, toch loopt niet alles loopt op wieltjes. Het roemrijke Basel World - de wereldberoemde beurs van de horloge- en juwelenindustrie - ging op de fles. De Ronde van Romandië is op sterven na dood. Die van Zwitserland gooide de handdoek nog voor de nieuwe kalender ingevuld werd. Genoeg ellende, oordeelde Berset, we pompen wat bij. Sterker nog, de gewezen president beloofde ook de nationale en internationale sportbonden - dat zijn er nogal wat in Lausanne en omstreken - een ruggensteuntje. Ik neem graag aan dat Van den Abeele en zijn eega genoeglijk glimlachten. De UCI is met haar budget van 40 miljoen nauwelijks groter dan het team Ineos. Let wel, helemaal WK-zeker zijn Aigle en Martigny pas volgende woensdag. Dan moet de voltallige Bondsraad - Berset en zijn zes collega's - de financiële injectie bekrachtigen. Dat lijkt na de prettige vergadering van eergisteren een formaliteit. De wereldkampioenschappen lopen een week na de Tour, van 20 tot 27 september. De tijdritten, met startplaats Aigle, zijn golvend tot vlak. Types als Evenepoel, Van Aert en Campenaerts kunnen met het gematigd lastige parcours wel overweg. Het wegcircuit is andere koek. Na de aanloop vanuit Aigle bevat iedere lokale ronde in Martigny een klim van 4 kilometer. De Col de la Petite Forclaz heeft een stijgingspercentage van 10,2 percent. Wie niet klauteren kan, blijft thuis. Peter Sagan heeft dat al begrepen. De drievoudige wereldkampioen past voor zeven ronden met een totaal niveauverschil van een kleine 4.300 meter. Ik neem aan dat Evenepoel ook hier zin in heeft en hoop dat Laurens De Plus dan verlost is van maag-, heup- en transferproblemen. Ik herhaal het graag: van de onzen klimt hij het best. Opletten toch. In 1996 werd het WK ook in Zwitserland betwist. In Lugano leken de Belgen volkomen kansloos. U weet hoe het afliep. Voor meer details, raadpleeg Johan Museeuw.

