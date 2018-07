Het Witsel-effect Peking, China 02 juli 2018

Geen China op het WK, dus supporteren de Chinezen voor... de Rode Duivels. Geen toeval, want Yannick Carrasco en Axel Witsel zijn er rijzende sterren sinds hun komst in de Chinese competitie. "Vooral Witsel is hier populair. Hij heeft meer dan 400.000 fans op Weibo (de Chinese tegenhanger van Facebook, red.)", klinkt het op de ambassade in Peking. (YDS)

