Het wit konijn op de Mia's BLANCHE 31 januari 2018

De grote verrassing op de uitreiking van de Mia's gisteravond: Blanche. De 18-jarige zangeres, die voor ons land vierde werd op het Songfestival, won awards voor beste doorbraak en hit van het jaar, met 'City Lights'. Nooit eerder gezien voor een Waalse Eurosong-deelnemer, en ze bedankte uitdrukkelijk Vlaanderen, "want het is niet vanzelfsprekend dat Franstalige artiesten hier winnen". Oscar and the Wolf ging met drie beeldjes naar huis.

