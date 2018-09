Het weer Zonniger vanaf de kust 07 september 2018

We komen uit een bewolkte nacht, met nog een paar buien en mistbanken, maar die gaan allemaal verdwijnen. Het duurt even voordat het ook uitklaart, maar uiteindelijk worden de opklaringen breder vanaf de kust. Vooral na de middag is er flink wat zon, maar met de aanvoer van koelere lucht en een matige westenwind, zal het wat frisser aanvoelen. Maxima komen ook lager uit, op 13 graden in de Hoge Venen, 16 graden aan zee, en 17 of 18 graden elders in het binnenland. Vannacht is het lichtbewolkt tot helder. Tegen de ochtend kunnen er lage wolkenvelden voorkomen. Het gaat weer snel afkoelen en de minima komen uit op gemiddeld 8 graden. In de Ardennen wordt het kouder, met 4 graden. De wind kiest voor het zuid-zuidwesten en zwakt af.

