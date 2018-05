Het was weer op treinen wachten afgelopen maand 23 mei 2018

Slechts 89,2% van de treinen reed in april stipt in vergelijking met 92,6% in april 2017. Dat blijkt uit de gezamenlijke stiptheidscijfers van Infrabel en NMBS. Er werden vorige maand ook meer treinen afgeschaft dan een jaar eerder: 1.450 of 1,4% van alle treinen, tegenover 859 of 0,9% in april vorig jaar. De verantwoordelijkheid voor die vertragingen ligt voor 30,8% bij Infrabel, voor 32,8% bij de NMBS en voor 33,7% bij "derden". Daarmee worden onder meer ongevallen en vooral spoorlopers bedoeld.