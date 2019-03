Het was ooit (veel) erger 08 maart 2019

Vertegenwoordigers van de Europese Commissie en Unesco hebben Aalst Carnaval de voorbije jaren links laten liggen, zo blijkt uit een blik in het archief. In vergelijking met 2013 was het dit jaar misschien wel wat 'braafjes'. Toen liepen tientallen in nazi's verklede carnavalsvierders door de stad. Voor de camera's deelden ze innige kussen uit aan als Jood verklede collega's. N-VA werd weggezet als SS-partij. Het is ook lang niet de eerste keer dat iemand zich geschoffeerd voelt door de taferelen in de stoet. In 2010 waren de nabestaanden van de overleden wielrenner Frank Vandenbroucke onthutst toen ze zagen dat een carnavalsgroep de spot dreef met hoe die aan zijn einde gekomen was. Of wat te zeggen van de praalwagens over de parachutemoord en over 'kindervriend' Walter Capiau? Evenmin zijn de Joden de enige bevolkingsgroep die karikaturaal afgebeeld wordt. Zo werden eerder Congolezen afgebeeld als een groep inboorlingen.

