Het was ooit lekker op Venus 05 oktober 2019

00u00 0

Naast Mars was wellicht ook de planeet Venus lang geleden vatbaar voor leven. Nu is de oppervlaktetemperatuur (gemiddeld 462 graden) er verschroeiend, maar dat was anders in het verleden. Zo blijkt uit onderzoek van het Goddard Institute for Space Studies, een onderdeel van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

