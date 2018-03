Het was niet eens iglo-weer 20 maart 2018

00u00 0

Het lijkt de iglo van een beeldhouwer, maar is een gewoon huis aan de Fakse-baai in Denemarken, een kuststrook zo'n zeventig kilometer ten zuiden van Kopenhagen. De woning is helemaal met sneeuw en ijs ingepakt. Vriezen doet het er niet eens heel hard. Toen de foto zondag werd genomen was het er -2.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN