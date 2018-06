Het was een rustig jaartje 247.718 stakingsdagen 13 juni 2018

247.718 dagen: zoveel hebben alle Belgen samen vorig jaar gestaakt. Dat maakt het het rustigste stakingsjaar sinds het aantreden van de regering-Michel, meldt 'De Standaard'. Want in 2016 werd nog bijna dubbel zo vaak het werk neergelegd, en in 2014 - het eerste jaar van de regering - zelfs 3,5 keer zoveel. De stakingscijfers komen van nationale acties en bedrijfsstakingen, maar het zijn de eerste die het zwaarst wegen. Zo was er in december vorig jaar een nationale betoging van alle vakbonden tegen het pensioenbeleid van de regering. De industrie, de openbare diensten en het transport hebben in 2017 het vaakst gestaakt.