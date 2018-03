Het vieze geheim van uw badeend 29 maart 2018

00u00 0

Zó ziet dat vrolijke eendje in uw bad er dus vanbinnen uit. Zwitserse en Amerikaanse onderzoekers lieten eendjes elf weken dobberen en vonden in vier op de vijf ervan een groot aantal bacteriën en schimmels: zo'n 75 miljoen cellen per cm2. Het ging onder meer om de legionellabacterie en om 'pseudomonas aeruginosa', een ziekenhuisbacterie. Van beide kun je ernstig ziek worden, waarschuwen ze. "Maar het gaat om zulke kleine hoeveelheden dat er geen reden tot paniek is", zegt professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB). "Integendeel, door met een kleine hoeveelheid in aanraking te komen, bouwt een kind een sterker immuunsysteem op. Laat die eend maar rustig dobberen, dus."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN