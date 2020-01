Exclusief voor abonnees Het vetste nieuwjaarsfeestje is dat van de ambtenaren 03 januari 2020

Naar goede gewoonte hebben op de eerste werkdag van het nieuwe jaar honderden personeelsleden van de overheid hun beste danskunsten bovengehaald op het ambtenarenbal. In de Brusselse AB vond die nieuwjaarsfuif voor de 51ste keer plaats. Al vanaf 13 uur draaide dj Fred de ene dansplaat na de andere - en of het allemaal gesmaakt werd. Opgedirkte vrouwen in hun mooiste jurkjes en mannen in pak en das uit alle geledingen van de ambtenarij, tot zelfs een nachtploeg cipiers van de Turnhoutse gevangenis. Allemaal vierden ze feest alsof het morgen - vandaag, dus - niet óók 'werkendag' was. Gelukkig is het morgen weekend.