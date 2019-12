Exclusief voor abonnees Het verdict? 14 december 2019

Opvallend is het lage aardappel-gehalte van Pringles. Fabrikant Procter & Gamble gaf in 2008 al toe dat het gebruikte 'deegmengsel' ervoor zorgt dat het meer een cakeproduct is dan crispy chips. Qua voedingswaarden hoeven Pringles echter niet onder te doen voor 'gewone' aardappelchips: het bevat net zoveel calorieën en vetten. Pringels Originals bevat 154 kcal per 30 gram (circa 15 chips). Het is vooral de combinatie van zout en vet die maakt dat we Pringles onweerstaanbaar vinden: onze smaakpapillen zijn er verzot op. En het knapperige omhulsel geeft ons het idee dat we echte chips aan het eten zijn. (KM)