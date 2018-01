Het ultieme hipsterdrankje de selfiecino 00u00 0

Twee favoriete bezigheden van hipsters - koffiedrinken en selfies nemen - zijn nu verenigd in één: een koffiebar in Rotterdam serveert sinds kort de 'selfiecino'. Da's een koffie met een foto van jezelf op geprint. Koffiebar Amana zegt de eerste in Nederland te zijn die het drankje aanbiedt. "De foto in het melkschuim op de koffie is gemaakt van eetbare inkt en komt ook uit een printer", zegt medewerkster Priscilla Smit. De uitbaters haalden het toestel in Singapore. "Daar is de selfiecino erg populair. Ook wij hebben hoge verwachtingen." De koffie is met 4,50 euro bij Amana één euro duurder dan een gewone cappuccino. (SPK)

