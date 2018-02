Het ultieme hallucinatiemiddel 10 februari 2018

'Hartkloppingen' is het vijfde album uit de vintage reeks over de oer-Britse speurder en kolonel Harold Wilberforce Clifton. Er komt een uitvinding in voor waar je liever niet mee geconfronteerd wil worden. Een aantal vooraanstaande zakenlui uit de Londense City sterven onverwachts aan een hartaanval. Clifton wordt erop uitgestuurd om die mysterieuze overlijdens te onderzoeken. Na de nodige spannende en humoristische verwikkelingen, komt hij uit bij een dokter die een wel heel sinister product ontdekt heeft. "Gelukt", roept de maffe arts triomfantelijk. "Wat een vreugde voor een wetenschapsman! M'n mengsel is nu dus helemaal in orde! Dat was belangrijk, want de stof die op de oogzenuw werkte, mocht vooral niet het panische angstproces remmen dat uitloopt op een hartaanval!"

