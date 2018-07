Het telefooncondoom Voor als uw partner liever op Facebook zit 03 juli 2018

Ons smartphonegebruik gaat ten koste van ons seksleven. Dat blijkt uit een enquête van het Nederlandse telecombedrijf Ben bij 1.500 klanten. 90% ergert zich aan een partner die zelfs in bed aan zijn smartphone gekluisterd is. Bij jongeren onder de 30 laat 20% zich tijdens de seks afleiden door een Facebook- of Twitterberichtje. Het telecombedrijf lanceert daarom het 'telefooncondoom'- een omhulsel dat rond je telefoon past, zodat je hem niet meer kan gebruiken. "Nu verwachten we niet meteen een babyboom over 9 maanden", klinkt het bij Ben. "Maar we hopen natuurlijk wel dat we hiermee meer bewustzijn en plezier creëren."

