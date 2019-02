Het strand 16 februari 2019

"De grootste aantrekkingspool in Oostende blijft voor mij de zee. Ik ben geboren en getogen in Oostende. Naar de zee gaan is voor mij een beetje thuiskomen. Het strand was voor mij één grote speeltuin toen ik klein was. Ik ging er met de fiets naartoe om er van 's morgens vroeg tot 's avonds te ravotten. Ik zie me nog bloemen verkopen en schelpen rapen. Je vindt dat zo normaal als kind en pas als je een tijdje weg bent geweest en terugkeert, besef je weer hoe zalig het is."

