Het stokstaartje 26 mei 2018

00u00 0

Het stokstaartje - ook wel aardmannetje genoemd - is een van de fotogeniekere verschijningen uit het dierenrijk. Zelfs zijn wetenschappelijke naam (Suricata suricatta) is aan de aaibare kant. Vergis je echter niet: het stokstaartje is een roofdiertje. Hoewel zijn vraatzucht zich meestal beperkt tot insecten, slakken, spinnen en schorpioenen, is het minder mals voor soortgenoten. Uit een onderzoek in Nature blijkt dat geen enkel zoogdier ter wereld meer soortgenoten om het leven brengt dan het stokstaartje. 19,4% overlijdt door toedoen van een ander stokstaartje.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN