Het stille goud Hans Vanaken wint 65ste GOUDEN SCHOEN 17 januari 2019

Jarenlang was Hans Vanaken (26) een goedbewaard geheim. Het stille goud. Die steengoede wijn in de kelder die nu pas is bovengehaald. Zijn schoenen zijn achtereenvolgens opgeblonken door Peter Maes, Michel Preud'homme en Ivan Leko. En glimmen, dat doén ze nu. Een voetballer en een persoonlijkheid als Vanaken herleidt de Gouden Schoen tot zijn bestaansreden. De beste van 1 januari tot 31 december, in Eupen en tegen Anderlecht, in regen en zonneschijn. 'De voeten laten spreken' is op niemand beter van toepassing dan op de Brugse middenvelder.

HLN