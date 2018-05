Het sprookje van de boze heks in een badjas 31 mei 2018

00u00 0

Angelina Jolie (42) speelt de boze heks Maleficent in de gelijknamige films, maar op de set is ze de kwaadste niet. Op een Instagramfoto met collega Elle Fanning (20) is ze te zien met haar heksenhoorns, lange hoektanden en... een brede smile in een badjas. "Het is 'breng je moeder mee naar het werk'-dag op de set van 'Maleficent 2'", schrijft Fanning bij het kiekje. De jonge actrice speelt in de Doornroosje-verfilming Aurora, de prinses voor wie de heks zorgt. Haar foto was bovendien het Instagram-debuut van Angelina Jolie, die allesbehalve fan is van sociale media. De superster heeft nog nooit een eigen Facebook-, Twitter- of Instagramaccount gehad. (MVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN