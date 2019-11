Exclusief voor abonnees Het Spaans benauwd krijgen LETTERLIJK 02 november 2019

Wie het 'Spaans benauwd krijgt', heeft het plots heel erg moeilijk of maakt zich grote zorgen om iets. Maar waarom krijgt niemand ooit het pakweg Italiaans of Amerikaans benauwd? Dat is de schuld van de hardvochtige Spanjaarden, weet men bij Genootschap Onze Taal. "Spaans betekende vroeger niet alleen 'uit Spanje', maar ook 'hard, wreed, woest'. Die betekenis kwam voort uit de hardvochtigheid van de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). 'Spaans' komt in die betekenis vooral voor in uitdrukkingen. Zo betekende 'het Spaans hebben/krijgen' zoveel als 'wreed behandeld worden' en 'het Spaans maken' 'te ver gaan, het bont maken'. Het woord 'benauwd' is pas later in de uitdrukking 'het Spaans krijgen/hebben' terechtgekomen."

