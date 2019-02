Het sneeuwt zelfs op Hawaï 14 februari 2019

Voor rokjes van stro is het zelfs op het paradijselijke Hawaï intussen te koud, want het eiland wordt geteisterd door sneeuwbuien. Maandag vielen in het Polipoli-natuurpark op het Hawaïaanse eiland Maui de eerste sneeuwvlokken. Het mag ter plaatse dan wel winter zijn, toch gaat het om een uitzonderlijk fenomeen. In normale winters klimt het kwik op Hawaï doorgaans nog tot 18 à 26 graden. De sneeuwval heeft alles te maken met een hevige storm met windstoten van 120 kilometer per uur, die over het eiland trok. Die leidde onder meer tot enorm hoge golven, overstromingen in het noorden van Amerika en een sneeuwtapijtje op het tropische eiland.

HLN