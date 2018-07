Het Roeselaarse en Brugse verleden van Ivan Perisic, een genie met nukken HET ROESELAARSE EN BRUGSE VERLEDEN VAN PERISIC TTV

13 juli 2018

09u40 0 De Krant Kroatië heeft zijn finaleplaats grotendeels te danken aan Ivan Perisic, tussen 2009 en 2011 zelden onbesproken op en naast de Belgische voetbalvelden. Als voetballer was de eigenwijze Perisic dan wel geniaal, toch vormde een reeks incidenten de leidraad doorheen zijn passage in België.

Ontbijt met Van Wijk in Lille

Het Belgische avontuur van Perisic begint in januari 2009 op Schiervelde. Toenmalig coach van KSV Roeselare Dennis Van Wijk laat zijn oog vallen op het 20-jarige Kroatische talent, dat in 2006 na een proefperiode werd doorgestuurd bij Anderlecht en bij Sochaux terechtkwam. Van Wijk en Perisic gaan ontbijten in Rijsel en de Nederlander weet meteen dat het goed zit. Op winterstage in Antalya ziet Van Wijk meteen dat Perisic "een groot talent in wording" is. De Kroaat houdt Roeselare samen met Van Wijk en spitsbroeder MacDonald in eerste klasse via de eindronde. Daarin krijgt de geblesseerde Perisic het aan de stok met stewards en politie wanneer hij vanuit de tribune het veld opspringt.

