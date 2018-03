Het resultaat 03 maart 2018

00u00 0

Als ik mijn haar na twee dagen was met de shampoo en conditioner die Jochen me heeft meegegeven - mijn kinderen vragen de hele tijd met puppy-ogen "waar mijn krullen zijn" - besef ik pas hoe chemisch mijn vorige shampoos waren. Deze producten ruiken niet bijzonder én schuimen niet: het teken dat er geen schadelijke ingrediënten in zitten. Wanneer mijn haar droogt, zijn ze opgelucht: hun moeder ziet er weer hetzelfde uit. Zelf merk ik wel een groot verschil: mijn haar voelt zachter aan dan ooit. Mijn krullen vliegen ook niet meer kroezend de hoogte in zodra ik de buitenwereld instap. Om het effect van deze wat getemde krullenlook te bekomen, liet ik vroeger drie uur lang een handdoek rond mijn haren zitten, maar dat ik dit resultaat behaal met een natuurlijk en gezond product, verbaast me enorm: mijn haren glanzen als die van een filmster! Nu nog een filmpremière vinden om naartoe te gaan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN