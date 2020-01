Exclusief voor abonnees Het regent... wortelen 13 januari 2020

Het regent wortelen in de Australische deelstaat New South Wales. De natuurbeschermingsorganisatie Parks & Wildlife Service heeft in verbrand natuurgebied duizenden kilo's wortelen en zoete aardappel uit helikopters gegooid . Zonder dat extra eten dreigen kangoeroes en wallaby's te verhongeren. Milieuminister Matt Kean: "De kangoeroes slagen er meestal wel in om aan het vuur te ontsnappen, maar vinden daarna amper voedsel omdat de bosbranden alles vernietigd hebben. En de kangoeroes hádden het al lastig door de aanhoudende droogte." (SRB)

