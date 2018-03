Het régent kanshebbers voor Ronde 29 maart 2018

Voor de tweede keer op rij heeft Yves Lampaert Dwars door Vlaanderen gewonnen. Hij bewijst daarmee dat hij de man in vorm is bij Quick.Step, vier dagen voor de Ronde. Maar Lampaert is niet alleen. Ook Stybar en Terpstra eindigden in de top 10. Bij de andere ploegen bewezen Benoot en Van Avermaet dat ze klaar zijn. Naesen was pechvogel van dienst: hij bezeerde z'n knie bij een val en moet mogelijk forfait geven voor de Ronde van Vlaanderen. Deden gisteren niet mee, maar behoren ook tot dé kanshebbers: Gilbert en Sagan. Was het al maar zondag.

