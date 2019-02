Het record van Verheyen staat op 17 goals, Siebe 19 februari 2019

Ze lopen niet dik, de Belgen die de voorbije 25 jaar in één seizoen minstens 10 keer scoorden voor Club. Van Staelens, over Vermant, tot Vossen en nu dus Siebe Schrijvers. Met tussendoor als uitschieter: Gert Verheyen. Het icoon van blauw-zwart trof in 2000-2001 welgeteld 17 keer raak. Aan Schrijvers om de uitdaging op zijn minst aan te gaan. (NP/GLA)

