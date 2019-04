Exclusief voor abonnees Het rammelt langs alle kanten Column | Degryse 08 april 2019

"Groter kan de crisis niet worden. Anderlecht heeft normaal de fierste supporters van het land. Wel, ik ben er zeker van dat ze nu beschaamd zijn. Dit Anderlecht kan amper nog een kans versieren in een thuiswedstrijd en verloor al zestien keer. Dan is de club wel heel erg ziek. De fundamenten van de ploeg zijn gewoon niet goed genoeg. Zelfs jongens die eerder sterk presteerden - zoals Didillon, Verschaeren en Kums - verzuipen nu mee. Vooral achterin is Anderlecht bijzonder kwetsbaar. Dat komt doordat de ploeg langs alle kanten rammelt. De eerste helft tegen Antwerp viel nog mee, maar toch slaagde Anderlecht er nooit in om de match naar zich toe te trekken. De tegenstander domineerde positioneel en op vlak van individuele klasse. Echt, dit dreigen rampzalige play-offs te worden voor Anderlecht. Als je een wedstrijd tegen een directe concurrent voor de vierde plek niet kunt winnen, zak je nog dieper weg. Van alle ploegen uit play-off 1 maakte het tot dusver trouwens de slechtste indruk. Ook AA Gent pakte 0 op 9, maar die lieten twee wedstrijden goed voetbal zien. Daarom vrees ik echt dat ze voor het eerst in 55 jaar geen Europees ticket zullen halen. De kloof met Antwerp is al vijf punten. En je ontmoet alleen nog maar ploegen die betere dingen hebben laten zien. Het was trouwens veelzeggend dat de match tegen Club niet uitverkocht was. Dan zit je met een immens groot probleem. Mensen die het oude Anderlecht kennen, komen zelfs niet meer naar het stadion. Het is intussen zó lang geleden dat Anderlecht nog eens voor een lange periode mooi voetbal bracht... En daar zijn niet alleen Vanhaezebrouck en Rutten voor verantwoordelijk. Ook de hele overname van de club, die moeizaam en slecht verliep, speelt een belangrijke rol. De transfers zorgden voor een onevenwicht binnen de groep. Het is niet normaal dat er geen bepalende spelers zijn die de ploeg naar een hoger niveau kunnen tillen. In geen enkele linie is er één die erbovenuit steekt, maturiteit is er evenmin. Dan is het normaal dat de supporters Marc Coucke en Michael Verschueren ter verantwoording roepen. Er is maar één troost: vroeg of laat komt het goed. Maar hoe langer het duurt, hoe pijnlijker het wordt."

