Het puntengemors van de Great Old ontcijferd

Op het einde van de zomermercato sloeg Antwerp grote vissen Defour, Mirallas, Hoedt, Benson en Gano aan de haak. Twee maanden later zien we dat dit niet onmiddellijk een positieve impact had op de resultaten. Integendeel, na het sluiten van de transferperiode pakte Antwerp 57% van de te behalen punten (12 op 21), terwijl dat in de eerste vijf weken van de competitie nog 60% (9 op 15) was. Kleine nuance daarbij: aan het begin van het seizoen ontmoette het stamnummer 1 geen enkele tegenstander uit de G5. Ter vergelijking: tijdens de reguliere competitie van 2018-2019 had Antwerp een eindrapport van 54% (49 op 90).

