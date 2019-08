Exclusief voor abonnees Het publiek juichte. De winnaar huilde Evenepoel Europees kampioen tijdrijden 09 augustus 2019

00u00 0

Geen champagne gisteren op het Europees kampioen tijdrijden - het was een feestje met een grauwe rand. Het publiek juichte, maar de winnaar huilde. Remco Evenepoel (19) zette nog maar eens een straffe prestatie neer: hij reed in Alkmaar liefst achttien seconden sneller dan de nummer twee, Kasper Asgreen. Maar in gedachten was hij bij zijn overleden collega's Bjorg Lambrecht en Stef Loos. "Dit is niet mijn overwinning, maar die van hen. Dit is een zege voor die jongens, daar hoog in de hemel." (BA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis