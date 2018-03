HET PRINSJE EN DE KONING 08 maart 2018

Een ondeugend lachend prinsje Filip naast een onwennig glimlachende koning Filip: het was een opvallend beeld gisteren, bij de opening van 'La famille royale fait la une' in Brussel. De tentoonstelling in het Jubelparkmuseum toont meer dan 300 koninklijke voorpagina's van 'Le Soir Magazine', dat zijn 90ste verjaardag viert. Van huwelijken tot geboortes en begrafenissen, zowat elke gebeurtenis binnen de koninklijke familie 'fait la une' - 'haalt de voorpagina'. Zelfs dit kleine prinsje met pilotenbril.

