Het podium liegt niet Column | Boonen 08 april 2019

"Ik was te gast bij Napoleon Games en stond de hele tijd boven op de Kwaremont, wat me toeliet de Ronde van Vlaanderen eens op een leuke, originele manier te volgen. Vreemd scenario, voltrok er zich. Eentje waar niemand, mezelf incluis, op voorhand rekening mee had gehouden. Was het het goeie weer? Of toch eerder het razendsnelle tempo waarmee deze editie werd afgehaspeld? Ik houd het op het laatste. Waarbij je toch moet concluderen dat dit een eerlijk resultaat is. En iedereen uiteindelijk keurig op zijn rechtmatige plaats eindigde."

