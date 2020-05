Exclusief voor abonnees Het plan Sagan column | Wuyts 30 mei 2020

Zijn lichaamstaal loog niet. Het doorzakken van de romp, het hangen van het hoofd, Peter Sagan vertoonde in 2019 tekenen van saturatie. Na tien jaar hing het stramien voorjaar-Tour-WK hem de keel uit. De enige wereldster in het koersen wil zuurstof en hoopt die straks in Italië te ademen. "De Tour en dan de Giro, zo wil ik het graag." Ik schrok geen klein beetje. Slechts dertien dagen ertussen, ziedaar het uitzicht op lichamelijke zelfvernietiging. Adieu Ronde en Roubaix, de kasseien kunnen even de pot op. Slik. Moeilijk behapbaar voor een mens van bij ons. Let op, Peter is nog niet thuis met zijn plan. Bora en Hansgrohe, de werkgevers, zijn Duits en uitermate veeleisend. Koers is geen luchtige bezigheid. In Sagan en zijn team wordt gründlich geïnvesteerd. De return moet navenant zijn. Dus eisen de sponsors resultaten. Vermits vandaag niet kan, liefst op dag één na corona. "Zo niet", zegt een CEO-stem in het moederhuis van Hansgrohe, "moeten we de centen in een nabije toekomst elders besteden."

