Het ongelooflijke leven van Ridge Forrester 27 juni 2018

Het einde van de oersoap is ook het einde van Ridge Forrester in Vlaanderen. Een man die minstens voor twee leefde en wiens relatiestatus áltijd ingewikkeld was. Hij trouwde 11 keer, zag twee van zijn vrouwen sterven en eentje ook herrijzen. Hij kreeg 4 kinderen en had - alsof het nog niet genoeg was - een héle waslijst aan affaires.

