Exclusief voor abonnees Het onderzoeken waard: allochtonen die VB stemmen 29 mei 2019

00u00 0

Na de monsterscore van Vlaams Belang duiken hier en daar kiezers met een migratieachtergrond op die hebben gestemd voor de extreemrechtse partij. Het zou professor Marc Swyngedouw (KU Leuven), die al jaren onderzoek doet naar onder meer stemgedrag van allochtonen, zeer sterk verbazen mocht het om een trend gaan. "In 2014 heb ik het in Antwerpen nog onderzocht met een peiling en toen waren er amper twee allochtonen die aangaven dat ze voor Vlaams Belang hadden gestemd. Sp.a haalde de grote meerderheid van de stemmen van allochtonen binnen, gevolgd door Groen en PVDA. Uit dat onderzoek bleek ook wel dat 5 procent van hen voor N-VA stemde, maar mijns inziens is het toch nog een groot verschil met stemmen voor Vlaams Belang. Ik zie niet in waarom dat vandaag anders zou zijn. Toch zal ik het onderzoeken, maar de resultaten zullen pas voor volgend jaar zijn." (SSB/CMA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis