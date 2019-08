Exclusief voor abonnees Het onderdeel van huisref Pots 03 augustus 2019

Eerst geel voor Openda, dan rood dankzij de VAR. "Het is wel een lage tackle met matige intensiteit, maar zijn hiel is van de grond. De integriteit van Asamoah, die een impact op de enkel krijgt, komt zo in gevaar. Rood is hier meer te verdedigen dan een gele. De tussenkomst van de VAR was dus terecht."

