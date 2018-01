Het nieuwe weekend van JOE 00u00 0

Van Elsen presenteerde vorige zomer op JOE de ochtend in het weekend en nam samen met Born ook de ochtendshift van Sven en Anke over tijdens de schoolvakanties. Kenneth Stevens zal voortaan het vroege blok in het weekend voor zijn rekening nemen. Sven Ornelis krijgt er dan weer een programma bij op zondagavond. In 'Sweet, Soft & Lazy' zal hij tussen 21 uur en middernacht zijn favoriete platen spelen. "Van Michael Bublé tot Randy Crawford en van Frank Sinatra tot Louis Neefs. Het wordt een chille zondagavond", zegt hij. En nog dit weekend start Kris Wauters met een nieuw seizoen van 'Zot Gedraaid'. Op zondagvoormiddag tussen 10 en 12 uur ontvangt hij bekende gezichten als Ben Crabbé en Evi Hanssen. (MC)