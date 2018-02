Het nieuwe speeltje van Stoffel 24 februari 2018

Le nouveau MCL33 'est arrivé'. In het Spaanse Navarra werd gisteren het doek weggehaald van de nieuwe McLaren. Stoffel Vandoorne mocht er zelfs al zijn eerste rondjes mee rijden om wat publicitair materiaal in te blikken. Grootste verandering in vergelijking met vorig jaar: de McLaren laat zich nu aandrijven door een motor van Renault, die niet alleen veel krachtiger is dan de Honda van vorig jaar maar het team ook veel minder kopzorgen zal bezorgen. "De auto ziet er goed uit, nu nog hopen dat hij snel is", lachte Vandoorne. Of de McLaren MCL33 snel is, weten we volgende week misschien al. Dan trekt de Formule 1 naar Barcelona voor de eerste wintertests. (JB)

